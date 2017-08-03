Неймар прошёл медосмотр в ПСЖ

2017-08-03 08:38 | www.oxu.az | 4

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар прошёл медицинское обследование в ПСЖ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание L’Equipe.

Медосмотр проводился в Португалии в присутствии врача французского клуба Эрика Ролленда.

Отмечается, что трансфер Неймара, за права на которого «Барселона» получит 222 млн евро, должен быть официально оформлен до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с ПСЖ, по которому он будет зарабатывать примерно 30 млн евро в год.

A.M.