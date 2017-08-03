Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

2017-08-03 08:47 | www.oxu.az | 3

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по итогам третьего квалификационного раунда в плей-офф вышли АПОЭЛ, Славия (Прага), ЦСКА, Башакшехир, Копенгаген, Стяуа, Янг Бойз, Лудогорец, Марибор, Ницца, Астана, Олимпиакос, Риека, Карабах и Селтик.

Также в плей-офф сыграют Ливерпуль, Спортинг, Наполи, Хоффенхайм и Севилья.

Результаты матчей:

Шериф — Карабах 1:2 (0:0 в первом матче)

Голы: Бадибанга, 90+4 (пенальти) — Ндлову, 45+3, Мичел, 89



БАТЭ – Славия 2:1 (Первый матч: 0:1)

Голы: Сигневич,6, Стасевич, 46 — Шкода, 44



ЦСКА – АЕК 1:0 (Первый матч 2:0)

Гол: Натхо, 74



АПОЭЛ – Вииторул 4:0 (Первый матч: 0:1)

Голы: Карлао, 54, Маркис, 93, Де Камарго, 94, Ефрем 105+1



Виктория Пльзень – Стяуа 1:4

Голы: Крменчик, 65 — Бэлаше, 27, Филипе Тейшейра, 71, Алибек, 79 (пенальти)



Башакшехир - Брюгге 2:0 (первый матч 3:3)

Голы: Адебайор, 7, Вишча, 33



Хафнарфьордур – Марибор 0:0 (Первый матч: 0:1)



Лудогорец – Хапоэль Беер-Шева 3:1 (Первый матч: 0:2)

Голы: Кристалдо, 9, 33, Марселиньо, 56 – Гадир, 61



Русенборг – Селтик 0:1 (Первый матч: 0:0)

Голы: Форрест, 69



Аякс – Ницца 2:2 (Первый матч: 1:1)

Голы: ван де Бек, 26, Санчес, 56 — Суке, 3, Марсель, 79



Риека – Ред Булл Зальцбург 0:0 (Первый матч: 1:1)



Легия – Астана 1:0 (Первый матч: 1:3)

Голы: Червиньски, 76



Олимпиакос – Партизан 2:2 (Первый матч 3:1)

Голы: Карсела, 22, Фортунис, 51 – Соума, 33, Джурджевич, 85



Копенгаген — Вардар 4:1 (Первый матч 0:1)

Голы: Грегуш, 2, Барсегян, 26 (автогол), Сантандер, 75, Сотириу, 88 (пенальти) — Николов, 19

A.M.