Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
2017-08-03 08:47 | www.oxu.az | 3
Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по итогам третьего квалификационного раунда в плей-офф вышли АПОЭЛ, Славия (Прага), ЦСКА, Башакшехир, Копенгаген, Стяуа, Янг Бойз, Лудогорец, Марибор, Ницца, Астана, Олимпиакос, Риека, Карабах и Селтик.
Также в плей-офф сыграют Ливерпуль, Спортинг, Наполи, Хоффенхайм и Севилья.
Результаты матчей:
Шериф — Карабах 1:2 (0:0 в первом матче)
Голы: Бадибанга, 90+4 (пенальти) — Ндлову, 45+3, Мичел, 89
БАТЭ – Славия 2:1 (Первый матч: 0:1)
Голы: Сигневич,6, Стасевич, 46 — Шкода, 44
ЦСКА – АЕК 1:0 (Первый матч 2:0)
Гол: Натхо, 74
АПОЭЛ – Вииторул 4:0 (Первый матч: 0:1)
Голы: Карлао, 54, Маркис, 93, Де Камарго, 94, Ефрем 105+1
Виктория Пльзень – Стяуа 1:4
Голы: Крменчик, 65 — Бэлаше, 27, Филипе Тейшейра, 71, Алибек, 79 (пенальти)
Башакшехир - Брюгге 2:0 (первый матч 3:3)
Голы: Адебайор, 7, Вишча, 33
Хафнарфьордур – Марибор 0:0 (Первый матч: 0:1)
Лудогорец – Хапоэль Беер-Шева 3:1 (Первый матч: 0:2)
Голы: Кристалдо, 9, 33, Марселиньо, 56 – Гадир, 61
Русенборг – Селтик 0:1 (Первый матч: 0:0)
Голы: Форрест, 69
Аякс – Ницца 2:2 (Первый матч: 1:1)
Голы: ван де Бек, 26, Санчес, 56 — Суке, 3, Марсель, 79
Риека – Ред Булл Зальцбург 0:0 (Первый матч: 1:1)
Легия – Астана 1:0 (Первый матч: 1:3)
Голы: Червиньски, 76
Олимпиакос – Партизан 2:2 (Первый матч 3:1)
Голы: Карсела, 22, Фортунис, 51 – Соума, 33, Джурджевич, 85
Копенгаген — Вардар 4:1 (Первый матч 0:1)
Голы: Грегуш, 2, Барсегян, 26 (автогол), Сантандер, 75, Сотириу, 88 (пенальти) — Николов, 19
A.M.