Haşdi Şabi duyurdu: Telafer operasyonu başladı

2017-08-03 06:25 | www.trend.az | 1

İran destekli Haşdi Şabi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, silahlı güçlerin Telafer'in güneydoğusunda yer alan 17 köyü DEAŞ'tan kurtardığı ifade edildi.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yerel medyasına konuşan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ise operasyonda Telafer'in civar köylerinin bir kısmının geri alındığını bildirdi.

5 AYDIR KUŞATMADA

Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun Musul kent merkezine nazaran daha kolay olacağını kaydeden Yaver, "Kentteki DEAŞ militanlarının herhangi bir lojistik hattı yok. Haşdi Şabi 5 aydan uzun bir süredir kenti kuşatma altında tutuyor" dedi.

Telafer kent merkezinde yaklaşık bin militanın kaldığı iddia edilirken, operasyona yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı tahmin ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, gecen cumartesi günü başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Telafer'in kurtarılması için operasyon planını yaptık. Bu operasyona tüm güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşair (yerel aşiret güçleri) katılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ASKERİ SEVKİYAT BAŞLAMIŞTI

Ordu birlikleri, 25 Temmuz'dan itibaren Telafer'e 40 kilometre mesafede yer alan Badoş bölgesine askeri sevkiyat yapmaya başlamıştı. Terör örgütü DEAŞ, 16 Haziran 2014'ten bu yana Musul'un 60 kilometre batısındaki Türkmen Telafer kentini elinde tutuyor.

Kaynak: Hurriyet