Цена нефти Brent понизилась до 52 долларов

2017-08-03 10:45 | www.apa.az | 4

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI упала на 0,17 доллара или 0,34% и составила 49,42 доллара за баррель. Как сообщает АПА-Экономикс, на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подешевел на 0,20 доллара или 0,38% до 52,16 доллара.

Нефть слабо дешевеет, поскольку инвесторы обеспокоены недостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США. Вместе с тем эксперты считают неожиданное повышение загруженности НПЗ позитивным признаком, указывающим на усиление роста спроса на энергоносители в США. Слабость доллара, остающегося у многомесячных минимумов, также сдерживает снижение нефтяных котировок.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн. баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн. баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн. баррелей.