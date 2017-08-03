Рейтинг поддержки Трампа достиг нового минимума

2017-08-03 08:56 | www.oxu.az | 5

Рейтинг поддержки американцами президента США Дональда Трампа снизился до 33% и достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации в Вашингтоне 20 января.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом.

61% респондентов заявили, что недовольны тем, как Трамп справляется с обязанностями президента. 33% придерживаются обратной точки зрения, остальные не смогли или отказались ответить на поставленный вопрос.

A.M.