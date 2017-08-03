Скончался бывший глава Бакинского метрополитена

2017-08-03 09:12 | www.oxu.az | 4

Скончался бывший глава ЗАО «Бакинский метрополитен» Вахид Надирли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении ЗАО «Бакинский метрополитен» в официальной прессе.

«Руководство и коллектив ЗАО «Бакинский метрополитен» скорбят по поводу кончины бывшего начальника Вахида Надирли и выражает глубокие соболезнования близким покойного», - говорится в объявлении государственной структуры.

Отметим, что Вахид Надирли родился в 1946 году в Баку. 21 февраля 1987 года он был назначен начальником Бакинского метро и проработал на этой должности до 1993 года.

Э.Ш.

