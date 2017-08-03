Президент Турции утвердил новый командный состав ВС страны

2017-08-03 10:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции утвердил новый командный состав ВС страны, сообщает в четверг сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

С тридцатого августа новоназначенные главнокомандующий Сухопутными силами генерал-полковник Яшар Гюлер, главнокомандующий Военно-морскими силами вице-адмирал Аднан Озбал и главнокомандующий Военно-воздушными силами генерал-полковник Хасан Кючукакюз приступят к исполнению обязанностей.

Отметим, что накануне Высший военный совет Турции утвердил новый состав командования.

Заседание Высшего военного совета проходило под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Как сообщалось ранее, в результате чистки в рядах ВС после попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года число генералов и адмиралов сократилось на 40 процентов.

До попытки военного переворота в рядах ВС страны было 236 генералов и адмиралов, а сейчас их число достигает 196.

Также сообщалось, что в ряды ВС было принято около 13 тысяч военных, большинство которых являются офицерами запаса.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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