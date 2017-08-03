WhatsApp подвергся новой фишинговой атаке

2017-08-03 10:47 | www.apa.az | 3

Пользователи мессенджера WhatsApp подверглись новой фишинговой атаке.

Как передает АПА-Экономикс, мошенники сообщают об окончании подписки на сервис, предлагают ее продлить и под этим предлогом крадут платежные данные, предупреждают эксперты ESET. Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp, к котором сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию. При этом ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Информация, введенная пользователем, отправляется напрямую злоумышленникам и может быть использована для снятия средств со счета жертвы.