Взрыв в Ереване, есть пострадавшие – ОБНОВЛЕНО

2017-08-03 09:25 | www.oxu.az | 3

Один из раненных при взрыве в Ереване скончался в больнице, специалисты обнаружили на месте происшествия две мины, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Нана Гндоян заявила РИА Новости, что в результате произошедшего в среду поздно вечером взрыва в одном из жилых домов ереванского квартала Давидашен пострадали два человека. Они были доставлены в ереванский медицинский центр «Армения».

«В больнице 32-летний мужчина от полученных ран скончался, состояние 20-летнего пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. На месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них — в разобранном виде», - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются.

23:32 (02.08.2017)

В Ереване в одном из домов, расположенных в районе Давидашен, в среду вечером произошел взрыв.

На место происшествия направились пожарные и представители правоохранительных органов.

По предварительным данным, двое молодых людей пытались распилить боеприпас, что привело к взрыву.

Пострадавшие госпитализированы.

C.Б.

