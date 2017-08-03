В парламенте Турции усиливаются меры безопасности

2017-08-03 10:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В парламенте Турции усиливаются меры безопасности, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках мер безопасности перед парламентом запрещается парковка автомобилей, а также депутатам запрещается парковать автомобили во дворе парламента за исключением специальных парковочных мест.

Как отмечается, в том числе предусматривается размещение на данной территории системы, которая сможет отслеживать и определять несанкционированные полеты дронов и вертолетов, а также сможет сбивать их.

СМИ пишут, что усиление мер безопасности связано с режимом чрезвычайного положения в стране.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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