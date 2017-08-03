Артиллерийские стрельбы на «Кубке моря-2017» перенесены из-за непогоды

2017-08-03 09:32 | www.oxu.az | 3

Артиллерийские стрельбы по морской мишени военных кораблей, участвующих в конкурсе «Кубок моря-2017», перенесены на резервный день. Такое решение было принято международной судейской бригадой конкурса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, по прибытии 2-го августа в назначенный район акватории Каспийского моря судейская бригада и экипажи кораблей обнаружили, что подготовленное к проведению конкурса рейдовое оборудование пострадало из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий. В связи с этим было принято коллегиальное решение о проведении навигационной тренировки вместо выполнения боевого упражнения.

В ближайшее время отряд кораблей боевого обеспечения Военно-морских сил Азербайджана приведет рейдовое оборудование в соответствие с утвержденными для обеспечения боевых стрельб нормами.

Н.О.

