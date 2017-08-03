NASA открыло вакансию защитника планеты

2017-08-03 09:36 | www.oxu.az | 3

Агентство NASA находится в поиске нового офицера планетарной защиты — его приглашают на полную ставку и предлагают зарплату от 124 тыс. до 187 тыс. долларов в год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, должность звучит в стиле «Людей в черном», однако на самом деле подобных сотрудников нанимают и другие организации. Отличие в том, что NASA ищет человека на полную ставку.

Офицер планетарной защиты следит за «чистотой» космических тел, которые исследуются человеком или автоматизированными системами. Также в его обязанности входит и предотвращение попадания на Землю инопланетных тварей или образцов из космоса.

Как пишет Inc, должность была введена после того, как США подписали и ратифицировали так называемый «Договор о космосе», принятый в 1967 году. Договор о космосе определяет основные правовые рамки международного космического права.

Согласно международному соглашению, шанс загрязнить инопланетный мир не должен составлять более чем 1 к 10 000.

Э.Ш.

