Ham petrolün üretime akışı hızlanacak

2017-08-03 09:39 | www.trend.az | 0

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gümrük yönetmeliğinde mevzuat ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasını teminen transit rejimi hükümlerinde değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Mevcut durumda, Ortak Transit Sözleşmesi ve TIR Sözleşmesi kapsamında Türkiye'ye getirilen eşyaya ilişkin beyanların eşyanın gelişinden önce alındığını anımsatan Tüfenkci, uluslararası sözleşmeler kapsamında olmayan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne karayoluyla getirilen diğer eşya için de ön beyan uygulamasına geçildiğini, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapılması olanağının genişletildiğini anlattı.

Tüfenkci, transit rejimine özgü basitleştirmelere ilişkin aranacak özel koşullarla başvuruya ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğlerle düzenlediklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimi hükümlerinin ayrıntılardan arındırılarak sadeleştirildiği, teknik detayların ve iş akışlarının düzenlendiği bir uygulama tebliği hazırladıklarına işaret eden Tüfenkci, "Toplu ve götürü teminat türlerinin transit rejiminde kullanılmasına son verilmesine yönelik düzenleme yapılarak, kullanıcıların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde 1 Kasım tarihine kadar bir geçiş süreci öngörüldü. Toplu teminat sisteminde, kişinin gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin verdiği teminat, o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak. Götürü teminat sisteminde ise gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına da son verdiklerini belirten Tüfenkci, "Bu sayede, ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu." dedi.