Перевалка нефти в Новороссийске остановлена

2017-08-03 12:02 | www.apa.az | 5

Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за плохой погоды.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. «В Новороссийске со вчерашнего дня шторм. Все работы остановлены. Скорость ветра - 15 м/с. Один танкер стоит в ожидании улучшения погоды на рейде, другой, загруженный вчера по графику, - не удается отвести от причала из-за сильного бокового ветра. Штормовой прогноз - до понедельника».

Отметим, что SOCAR в январе-июле этого года экспортировала из порта Новороссийска 733 664 тонны нефти.