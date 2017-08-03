Yüksek Askeri Şûra’nın perde arkası

2017-08-03 09:52 | www.trend.az | 0

Abdulkadir Selvi Hürriyet

15Temmuz’un hemen ardından yapılan Yüksek Askeri Şûra, FETÖ’cülerin ordudan tasfiye şûrasıydı.

Dün gerçekleştirilen şûra ise TSK’nın komuta kademesinin yeniden inşa şûrası oldu.

Ağustos şûrasıyla birlikte iki şey

netleşmiş oldu:

1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 2019 yılına kadar Genelkurmay Başkanı olarak kalacağı netleşti. Zaten 2015 yılında Genelkurmay Başkanı olan Akar’ın 4 yıllık görev süresi vardı. Üç kuvvet komutanı emekliye sevk edilirken, Akar’ın süresini tamamlaması öngörüldü.

2- Bir aksilik olmazsa Hulusi Akar’dan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler’in 2019-2023 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olmasının önü açıldı.

Bu arada 2 yılını dolduran kuvvet komutanları emekliye sevk edilirken, yerlerine yeni isimler atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekliye sevk edilen Akın Öztürk, Yüksek Askeri Şûra üyeliğine atanmıştı. O da bu jestin karşılığını 15 Temmuz’da ödemişti! O nedenle emekli edilen kuvvet komutanları için YAŞ üyeliği kontenjanı kullanılmadı.

Yüksek Askeri Şûra’nın sonuçlarına bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damgasını vurduğu anlaşılıyor.

Zaten şûradan 1 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’la 6 saat süren bir çalışma yapıldı. Kararlar büyük ölçüde o toplantıda olgunlaştırıldı.

YAŞ toplantısında kararlar oybirliği ile alındı. Ancak emekliye sevk edilen komutanların biraz durgun olduğu gözlendi.

YAŞ kararlarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

1- KARA KUVVETLERİ’NDE BEKLENEN OLDU

Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi sürpriz olmadı. Beklenen bir karardı. Ama Salih Zeki Çolak’ın görev süresinin 1 yıl daha uzatılması üzerinde de duruluyordu. Ayrıca Jandarma’daki başarılı performansı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Yaşar Güler’i vermek istemediği konuşuluyordu. Salih Zeki Çolak’ın süresi uzatılmadı, Süleyman Soylu ikna edildi, böylece Yaşar Güler’in Genelkurmay başkanlığı yolu açılmış oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde en büyük sıkıntıyı yaşayan generallerden biriydi Yaşar Güler. Akıncı Üssü’nde arkasındaki iki sıra silahlı askerlerin namluları sırtına değiyordu. Gözleri kapalı, kafasına bandana şeklinde bir şey geçirilmiş, elleri ise kelepçeliydi. “Akın Öztürk benim kelepçeli olduğum ortamda rahatça geziyor... Uzun bir kariyerin sonucunda iyi polis-kötü polis taktiğinin iyi polis rolünü üstlenmiş” diyerek Akın Öztürk’ün rolünü deşifre etmişti. Akıncı Üssü’nde bazı komutanların rahat bir şekilde dolaştığı hatırlanınca Yaşar Güler bu görevi çoktan hak etti.

2- DENİZ KUVVETLERİ’NDE SÜRPRİZ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise bir sürpriz yaşandı. Donanma Komutanı Veysel Kösele’nin Deniz Kuvvetleri Komutanı olacağı konuşuluyordu. Kösele konusunda siyasi iradenin YAŞ’tan önce kararını verdiği kulağıma geldi. O nedenle Deniz Kuvvetleri’ne Kösele değil, 15 Temmuz gecesi derdest edilen Adnan Özbal getirildi.

3- HAVADA TAM İSABET

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda teamül bozulmadı. Abidin Ünal emekliye sevk edilirken, Eskişehir’de bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz getirildi. Trabzon Oflu olan Küçükakyüz, 15 Temmuz darbe girişiminin vurucu gücünü oluşturan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı yeniden yapılandıracak.

Şûra kararlarında üzerinde durulması gereken bir nokta da 61 albayın general ve amiralliğe yükseltilmesi oldu. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle TSK’dan ilk etapta 149 general ve amiral ihraç edilmişti. O nedenle YAŞ’ta yüksek sayıda albay, general ve amiralliğe terfi ettirildi.

General ve amiralliklere yükseltilmede bu yıl sadece kurmay olanlar değil sınıf subayları da generalliğe yükseltildi.

Yüksek Askeri Şûra kararıyla Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi, peki Jandarma Genel Komutanı kim olacak? İkinci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel ismi gündemdeydi. Ancak Jandarma’ya atamanın kendi içinden yapılacağı söylendi. Kim olacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düşünsün demeyin, o kişi 2023’ün Genelkurmay Başkanı olabilir.