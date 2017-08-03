Türk Keneşi Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov’u makamında ziyaret etti

2017-08-03 10:05 | www.trend.az | 0

Çeşitli resmi programlar için Bakü’de bulunan Genel Sekreter Ramil Hasanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov’u 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü makamında ziyaret etmiştir.

Genel Sekreter Hasanov, görüşme sırasında Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenecek ve artık geleneksel hale gelen Türk Keneşi gayr-ı resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı hazırlıkları ve sözkonusu toplantıda ele alınacak gündem maddeleri ile Türk Keneşi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdindeki gözlemci üyeliğine ilişkin Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile fikir alışverişinde bulunmuş, gelecek Devlet Başkanları Zirvesi’nin teması da olan Gençlik ve Spor başlığı altında Türk Keneşi tarafından Temmuz ayında Kazakistan’da gerçekleştirilen Türk Keneşi Gençlik Kampı ve Bakü’de gerçekleştirilen Türk Keneşi Kickbox Turnuvası hakkında Bakan Mammadyarov’u bilgilendirmiştir.

Genel Sekreter Hasanov ayrıca, Temmuz ayında Kırgızistan’da tamamlanan Türk Keneşi Genç Diplomatlar Eğitim Programı başta olmak üzere turizm ve ulaştırma konularında atılan adımlar ve neticelerinden Bakan Mammadyarov’a özet bilgi sunmuştur.

Son olarak Genel Sekreter Hasanov, Dışişleri Bakanı Mammadyarov’u, Kasım ayında Antalya’da Türk Keneşi ve Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Örgütü tarafından Türkiye Cumhuriyeti evsahipliğinde gerçekleştirilecek UNOSSC EXPO’ya davet etmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Genel Sekreter Hasanov’a kendisini ziyaret ederek aktardığı bilgiler için teşekkür etmiş ve Türk Keneşi’nin yükselen grafiğinden çok memnun olduklarını ve Azerbaycan Cumhuriyeti olarak sözkonusu çalışmaların tümünde gereken her tülü desteği Keneş’e sunmaya devam edeceklerini vurgulamıştır.

Bakan Mammadyarov ayrıca geçtiğimiz ay Crans Montana Forumu tarafından Genel Sekreter Hasanov’a takdim edilen Altın Madalya ödülünün herkesi gururlandırdığını ifade ederek kendisine başarılı çalışmalarının devamını dilemiştir.