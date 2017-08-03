Президент Азербайджана находится с визитом в Балакенском районе
2017-08-03 12:03 | www.apa.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Балакенский район.
Как сообщает АПА, глава государства сначала посетил парк культуры и отдыха, где возложил цветы к памятнику Гейдара Алиева.
Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев доложил президенту о проведенных в парке работах по благоустройству.
Отметим, этот парк стал одним из мест, где жители района и гости проводят свое свободное время и отдыхают.