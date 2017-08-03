Трамп потребовал отставки командующего войсками США в Афганистане
2017-08-03 09:46 | www.oxu.az | 3
Президент США Дональд Трамп потребовал уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
По мнению Трампа, США проигрывают войну в Афганистане, поэтому следует произвести ротацию в руководстве войск.
«Мы не выигрываем. Мы проигрываем», - сказал Трамп.
Также источники рассказали, что президент США пожаловался на американских союзников по НАТО.
Н.О.