Метаноловый завод SOCAR произвел более 140 тыс тонн продукции

2017-08-03 11:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Метаноловый завод азербайджанской госкомпании SOCAR с начала 2017 года произвел более 140 тысяч тонн метанола, говорится в сообщении SOCAR Methanol, размещенном в четверг на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, также в ближайшее время SOCAR на основе продукции, производимой на заводе, планирует выпускать новую продукцию для конечного потребителя с ярлыком Made in Azerbaijan.

Ранее компания сообщила, что всего в текущем году на заводе планируется произвести 250 тысяч тонн метанола. Учитывая стабильный рост спроса на импорт метанола на мировом рынке, одной из основных целей SOCAR Methanol является доведение производства до 500 тысяч тонн в год.

Завод по производству метанола был построен компанией AzMeCo и является одной из крупнейших инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. К продаже продукции завод по производству метанола - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил с января 2014 года.

Годовая мощность завода по производству метанола составляет 720 тысяч тонн.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость сделки составила 810 миллионов манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

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