İşte Mehmet Görmez’in yeni görevi

2017-08-03 10:10 | www.trend.az | 0

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu. Prof. Dr. Mehmet Görmez'in İstanbul'da kurulacak olan Uluslararası İslam Üniversitesi rektörlüğüne atanacağı belirtiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliliğini isteyerek ayrılan Prof. Dr.Mehmet Görmez'in İstanbul'da kurulacak Uluslararası İslam Üniversitesi rektörlüğüne atanacağı belirtiliyor. Görmez'in başına geçeceği İslam Üniversitesi Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim yapacak, Müslüman ülkelerden de öğrenci kabul edilecek. Üniversitenin tüm İslam dünyası için örnek olması planlanıyor. Üniversitenin El Ezher benzeri olacak olması ancak onun da ötesinde farklı bir model oluşturulması gündemde.