Hamaney Hasan Ruhani’nin görevini resmen onayladı (Fotoğraf)

2017-08-03 10:47 | www.trend.az | 0

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Hasan Ruhani’nin Cumhurbaşkanlığı görevini resmen onayladı.

İranlıların Diplomatik Şeyh dediği Ruhani kimdir?

İran'da yapılan seçimlerden galip olarak çıkan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin kapılarını Batı'ya açtı, nükleer yaptırımları kaldırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir başka deyişle İranlıların "Diplomatik Şeyhi" ülkesinde yeni bir dönem başlatan lider olarak adını tarihe yazdırdı. Ruhani 1948'de Simnan eyaletine bağlı Surhe şehrinde doğdu, Tahran Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

1979'daki İslam devriminde aktif rol oynayan Hasan Ruhani; koltuğunda son günlerini yaşayan Şah Rıza Pehlevi’ye karşı protestolarda ön saflardaydı. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Humeyni'ye "İmam" ünvanını ilk kullanan da kendisiydi.

Ruhani, İslam Devrimi sonrasında birçok kritik görevde yer aldı. Orduda etkili bir isim haline geldi. İran-Irak savaşında da Tahran’ın askeri beyin takımındaydı. Ruhani yıllar içerisinde, Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Üyeliği ile İran dış siyasetinin en önemli koltuklarından Nükleer Başmüzakerecilik pozisyonuna oturdu.

Hasan Ruhani, 2013 Haziran'ında İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçildiğinde, nükleer krizi 3 ila 6 ay arasında çözeceğinü sözü verdi. Dediğini yaptı da, ancak yaklaşık 2 yılını aldı.

Batılı ülkelerle yaptığı anlaşmayla, İranlıların günlük yaşamını zorlayan nükleer yaptırımları kaldırdı.

Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşması ekonomide bir hareketlilik yaratsa da beklenen etkiyi göstermedi. İran ekonomisinin durgunluğu, onun önündeki en büyük sorun. Ruhani'nin hedefi ise tüm yaptırımları kaldırmak.

Batıyla vardığı anlaşma nedeniyle, özellikle muhafakarların sert eleştirisiyle karşı karşıya kalan Ruhani, kimileri tarafından reformcularla muhafazakarlar arasında bir köprü olarak nitelendiriliyor.