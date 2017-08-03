Примерно 20 тысяч абитуриентов выбрали специальности для поступления в ВУЗы

2017-08-03 12:14 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА в ГЭЦ, сегодня на 11:00 19939 абитуриентов выбрали специальность. 18145 из них являются выпускниками азербайджанского сектора, 1794 – русского сектора.

6404 из 19939 выбравших специальность абитуриентов подали документы по I группе специальностей, 5950 – по II группе, 5817 – по III группе, 1768 – по IV группе.

Отметим, выбор специальностей в ВУЗы республики по V группе на 2017/2018 учебный год начнется с 5 августа. Выбор специальностей в группе будет продолжаться до 10 августа посредством интернета.