«I’m Tea» приглашает Вас развлечься! ®
2017-08-03 12:15 | www.apa.az | 4
«I’m Tea» в рамках летнего сезона, приглашает вас провести выходные на самых развлекательных мероприятиях этого месяца. Самая сумаcшедше-позитивная игра Центральной и Северной Америки, при организации «I’m Tea» уже в Баку!
Мы приглашаем вас принять участие в соревновании, под названием «Rodeochallenge», где победители получают различные призы. Вы имеете также возможность пригласить друзей для участия в данном мероприятии. Для этого, вам необходимо посетить одно из мест проведения Rodeochallenge и найти нас там.
Доводим до Вашего сведения, что участие в конкурсе бесплатно.
RODEO 1
Место проведения: AQUA PARK MARDAKAN
Дата проведения: 01.08.15- 02.08.15
Время проведения: 11.00 – 21.00
RODEO 2
Место проведения: TROPICANO MARDAKAN
Дата проведения: 08.08.15- 09.08.15
Время проведения: 11.00 – 21.00
RODEO3
Место проведения: AF HOTEL& AQUAPARK NOVXANI
Дата проведения: 15.08.15- 16.08.15
Время проведения: 11.00 – 21.00
RODEO 4
Место проведения: PARK BULVAR AVM
Дата проведения: 22.08.15- 23.08.15
Время проведения: 11.00 – 21.00
Если вы уверены, что продержитесь на быке дольше своих друзей и остальных участников, став победителем проекта, то мы будем рады видеть вас на данном мероприятии!