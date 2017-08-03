«I’m Tea» приглашает Вас развлечься! ®

2017-08-03 12:15 | www.apa.az | 4

«I’m Tea» в рамках летнего сезона, приглашает вас провести выходные на самых развлекательных мероприятиях этого месяца. Самая сумаcшедше-позитивная игра Центральной и Северной Америки, при организации «I’m Tea» уже в Баку!



Мы приглашаем вас принять участие в соревновании, под названием «Rodeochallenge», где победители получают различные призы. Вы имеете также возможность пригласить друзей для участия в данном мероприятии. Для этого, вам необходимо посетить одно из мест проведения Rodeochallenge и найти нас там.



Доводим до Вашего сведения, что участие в конкурсе бесплатно.



RODEO 1

Место проведения: AQUA PARK MARDAKAN

Дата проведения: 01.08.15- 02.08.15

Время проведения: 11.00 – 21.00



RODEO 2

Место проведения: TROPICANO MARDAKAN

Дата проведения: 08.08.15- 09.08.15

Время проведения: 11.00 – 21.00



RODEO3

Место проведения: AF HOTEL& AQUAPARK NOVXANI

Дата проведения: 15.08.15- 16.08.15

Время проведения: 11.00 – 21.00



RODEO 4

Место проведения: PARK BULVAR AVM

Дата проведения: 22.08.15- 23.08.15

Время проведения: 11.00 – 21.00



Если вы уверены, что продержитесь на быке дольше своих друзей и остальных участников, став победителем проекта, то мы будем рады видеть вас на данном мероприятии!