Сын президента отмечает 20-летие – ФОТО

2017-08-03 09:53 | www.oxu.az | 4

Сегодня день рождения сына президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, Гейдар Ильхам оглы Алиев родился 3 августа 1997 года. Окончил Современный образовательный комплекс им.Гейдара Алиева.

В 2013 году принял участие во вступительных экзаменах в университет по второй группе специальностей, набрал 590 баллов и стал студентом Азербайджанской дипломатической академии.

В этом году 20-летний Гейдар Алиев окончил бакалавриат Азербайджанской дипломатической академии.

А.С.

