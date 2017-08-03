В Шамкире автомобиль врезался в металлическое ограждение – ВИДЕО + ФОТО
2017-08-03 09:58 | www.oxu.az | 3
В Шамкирском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки «Ока», потеряв управление, врезался в придорожное металлическое ограждение.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пассажиры автомобиля – жительница Гёйгёльского района Ильхама Нуриева (1977 г.р.), жительница Агстафинского района Абдуллаева Тахмина (1989 г.р.), а также двое ее детей 5 и 7 лет.
Водитель, а также находившийся в автомобиле еще один ребенок не пострадал. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности. Причины ДТП выясняются.
A.M.