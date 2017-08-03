İthalatın 'kimya'sını bozacak formül

2017-08-03 11:13 | www.trend.az | 1

Sanayi Bakanı Özlü, "11 milyar dolarlık petrokimya ürünleri ithalatı yapıyoruz. İzmir’e bir Petkim daha ilave edelim demiştik. Yatırımı özel sektör yapacak. Bizim görevimiz yer tahsis etmek" dedi.

MİRAY ÇİMEN/ Akşam

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, petrokimya alanını çok önemsediklerini belirterek, “Türkiye’nin petrokimyada 11 milyar dolar açığı var. Türkiye petrokimyayı stratejik bir alan görüp, bu alana yatırım yapmalı” dedi. Özlü, AKŞAM’a Bakanlar Kurulu’nda petrokimya alanında yaptığı sunum hakkında bilgi verdi. Petrokimyada Türkiye’nin ciddi bir açığı olduğunu belirten Özlü, "Kullandığımız her şeyde bir petrokimya ürünü var. Pimapenler, boya, vernik, zirai ilaçlar, böcek ilaçları… Hayatımızın her alanında bir petrol türevi var" dedi. Çandarlı'da kurulması planlanan endüstri bölgesi hakkında bir soruyu yanıtlayan Özlü, şunları söyledi:

'4 PETKİM'LİK İÇ PAZAR VAR

"Aliağa var. Petkim orada. şu anda Socar Star rafinerisini kuruyor. Yıllık üretim kapasitesi 3.5 ton olan Petkim ölçeğinde 4 Petkim’i kaldıracak iç pazar var. İzmir’e bir Petkim daha ilave edelim diye düşünmüştük. Yatırımı özel sektör yapacak. Bizim görevimiz uygun yer tahsis etmek. Singapur’daki Jurong adası, Çin’deki mega endüstri bölgeleri kalkınmalarında çok önemli rol oynadılar."

STRATEJİK BAKMALIYIZ

“Türkiye’nin petrokimyada 11 milyar dolar açığı var” diyen Sanayi Bakanı Özlü, şöyle devam etti: "Türkiye petrokimyayı stratejik bir alan görüp, bu alana yatırım yapmalı. Limanı olan, havaalanına yakın olan bölgelerde yatırımcılara cazip imkanlar sunmak bizim devlet olarak görevimiz. Bunu da çalışacağız."

Sıçrama yaptıracağız

Sanayide Türkiye’nin bir sıçrama yapmasını istediklerini vurgulayan Özlü, "Düşündüğümüz projelerden biri Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de mega endüstri bölgeleri kurmak" dedi. Özlü, "Bu 5 bölgede yatırım alanları oluşturabilirsek, Türkiye’ye bir sıçrama yaptırmak istiyoruz" diye konuştu. Mega endüstri bölgelerinde hangi sektörler olacağı sorulan Özlü, "Trabzon’u çalışıyoruz. Mesela Tofaş’ın büyüyebileceği daha fazla alan yok. Bir Tofaş daha istersek bu tip bölgelere kuracağız" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıdan büyük talep var

PETROKİMYAYA yatırımcı ilgisi hakkında da bilgi veren Özlü, şunları söyledi: "Chemport diye yerli bir grup var. Fizibilite yaptırmışlar, getirip anlattılar. 'Socar ‘Tekrar Petkim kurabiliriz' dedi."