Gümrük Birliği anlaşmasıyla ilgili flaş açıklama

2017-08-03 11:40 | www.trend.az | 1

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin yanlış bir algı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Gümrük Birliği güncellenmesi ile 150 milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz 1.5 yıl içinde 200 milyar dolar, 5 yıl içinde de 300 milyar dolara çıkıyor. Gümrük Birliği güncellemesinden ilk etapta AB daha fazla menfaat sağlıyor. Gümrük Birliği güncellenmesi her iki tarafın da menfaatine olduğu için güncellenecektir" dedi..