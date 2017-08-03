В Балакене состоялось открытие Музея Флага

2017-08-03 12:28 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея Флага в Балакене.





Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Глава государства ознакомился с экспозицией музея. Он был проинформирован о том, что строительство музея стартовало в феврале и было завершено в июле 2017 года.

В экспозиции представлены флаги и гербы, в различные периоды истории Азербайджана принятые в качестве атрибутов: флаги и гербы Нухинского, Елизаветпольского, Нахчыванского, Губинского, Шушинского, Шамахинского, Лянкяранского, Загатальского уездов, Бакинской губернии, Азербайджанской ССР и независимого Азербайджана. Кроме того, в музее можно ознакомиться с картами Азербайджана периода государств Сефевидов, Аггоюнлу, Гарагоюнлу и Эльдегизидов, а также карты 1918-1921 и 1991 годов.