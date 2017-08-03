Сегодня «Габала» сыграет с «Панатинаикосом»

2017-08-03 10:08 | www.oxu.az | 8

Сегодня на azerisport.com пройдет текстовый livescore ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанской «Габалой» и греческим «Панатинаикосом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лига Европы команды выйдут ориентировочно со следующими составами.

Габала : Дмитрий Безотосный, Виталий Вернидуб, Воислав Станкович, Ильгар Гурбанов, Дэйв Бултхейс, Энди Холлидей, Филип Озобич, Джавид Гусейнов (к), Дион Малон, Стивен Жозеф-Монроз, Багали Дабо.

Панатинаикос : Одиссеас Влаходимос, Омри Альтман, Гильермо Молинс, Зека (к), Робин Лод, Димитрис Курбелис, Никлас Хульт, Димитрис Коловециос, Родриго Моледо, Анастасиос Хадзийованис, Усмани Кулибали.

Матч «Габала» (Азербайджан) – «Панатинаикос» (Греция) состоится в 21:00 во местному времени. в Баку на стадионе «Бакселл Арена». Главный судья - Крэйг Поусон (Англия). Первый матч завершился со счетом 0:1.

И.Ф.