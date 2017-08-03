Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала

2017-08-03 12:44 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала.

Как передает АПА-Экономикс, председатель ОАО «Aзеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги. Трасса Балакен-Сарыбулаг-Габагчель-Халатала протяженностью 24,5 км и шириной 10 м соединяет 15 населенных пунктов с общим населением 44 тыс. человек.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги. В заключение было сделано фото на память.