Иран пообещал зеркально ответить на новые санкции США

2017-08-03 10:19 | www.oxu.az | 4

Власти Ирана заявили, что новые санкции США нарушают ядерную сделку со страной, Тегеран ответит пропорциональным образом, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«По нашему мнению, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию», — приводит слова замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи агентство ISNA.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.

И.Ф.