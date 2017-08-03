В Каире одиннадцать сотрудников аэропорта подозревают в диверсии

2017-08-03 11:59 | www.trend.az | 6

Одиннадцать сотрудников аэропорта Каира были арестованы по предварительному обвинению в намеренной диверсии, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Неожиданное отключение электроэнергии в каирском аэропорту случилось в пятницу с 12.20 до 13.41 по местному времени, сообщает ассоциация со ссылкой на египетские СМИ. Сбой привел к задержкам международных и внутренних рейсов, а также к задержкам в выдаче багажа. Была нарушена работа систем безопасности, отключились компьютеры и кондиционеры, не заработали резервные генераторы.

Инцидент вызвал большой отклик в политических и общественных кругах Египта. Многие политики и члены парламента высказались за проведение расследования, отметив, что подобное происшествие "порочит репутацию страны" в целом и каирского аэропорта в частности. "Несколько раз в комментариях прозвучало слово "диверсия": в Египте не исключают, что сбой в энергоснабжении был как раз специально "приурочен" к визиту российских экспертов", — говорится в сообщении.

Ко всему прочему, руководство аэропорта в воскресенье провело "частичные" учения по отработке эвакуации пассажиров в случае подобных ситуаций, но эти действия не были согласованы с авиационными властями страны.

Генеральный прокурор Египта Набил Садек в воскресенье приказал задержать одиннадцать технических специалистов каирского аэропорта на 15 дней в рамках открытого расследования. По предварительным данным, им предъявлены обвинения в намеренном отключении электроэнергии. Прокуроры изучат и действия сотрудников предприятия Electricity Company, которая поставляет электроэнергию аэропорту.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сформировал специальный комитет по расследованию причин аварии. По его словам, подозрителен не сам факт отключения электроэнергии, а то, что резервные генераторы, которые в этом случае запускаются автоматически, не cработали.