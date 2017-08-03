В этом месяце можно будет наблюдать метеоритный дождь

2017-08-03 12:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт НАНА, в ночь с 12 на 13 августа метеоритный дождь Персеиды будет отличаться максимальной эффективностью. Это явление происходит ежегодно с 17 июля по 24 августа. Обычно его активность достигает пика в период с 9 по 13 августа.

В отличие от прошлого в этом году жители планеты Земля увидят меньше падающих звезд. Так, если в прошлом году число наблюдаемых ночью метеоритов достигало 200, в текущем году в среднем можно будет увидеть в час 80 метеоритов. Но яркий свет Луны ограничит видимость части метеоритов.