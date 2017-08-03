Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Центра ABAD» в Балакене

2017-08-03 13:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, сначала президент Ильхам Алиев осмотрел стенды, отражающие информацию о деятельности в 2016-2017 годах и перспективных планах предприятия «Балхурма» в селе Катех.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Иман Каримов проинформировал главу государства о проделанной в рамках проекта «ABAD» работе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с произведенной в рамках проекта «ABAD» в Балакене и других районах продукцией.

После этого президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В завершении была сделана фотография на память.