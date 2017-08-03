В Баку мужчину избили родственники бывшей жены

2017-08-03 10:24 | www.oxu.az | 5

В Сабунчинском районе произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в поселке Рамана на территории под названием 2-я зона произошла массовая драка между родственниками. Как сообщили Report сотрудники правоохранительных органов, драка произошла из-за того, что 32-летний Гулиев Руслан Фаиг оглу женился во второй раз. Первая жена Р. Гулиева - 31-летняя Ганбарова Айгюн, узнав о поступке мужа, пришла с родственниками к дому родителей Р. Гулиева, где тот проживает. Между сторонами возникла драка, Р. Гулиев получил серьезные травмы.

Кроме того, А. Ганбарова была избита своей свекровью. Обе женщины получили травмы и были размещены в Клиническом медцентре №3.

Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.

Отметим, что Р. Гулиев жил отдельно от первой жены. Он обручился во второй раз.

А.С.

