Израиль возвел стену вдоль границы с Западным берегом реки Иордан

2017-08-03 10:28 | www.oxu.az | 4

Министерство обороны Израиля объявило о завершении строительства новой 42-километровой секции «забора безопасности», которая прикрыла один из самых проблемных участков границы с Западным берегом реки Иордан, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Бетонная стена в семь метров высотой протянулась между населенными пунктами Таркумия и Мейтар, расположенными в районах крупного палестинского города Хеврона и израильской Беер-Шевы.

«Инженерно-строительное подразделение министерства обороны завершило строительство заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья. Забор безопасности высотой семь метров и протяженностью 42 километра предназначен для предотвращения проникновения террористов и нелегалов на территорию Израиля», - сказал министр обороны Авигдор Либерман.

«До недавнего времени проще всего проникнуть в Израиль как нелегалам, так и террористам было именно в районе Хевронского нагорья», - добавил он.

Решение о строительстве секции, закрывающей южный участок границы Израиля с Западным берегом, было принято в марте прошлого года в ответ на серию случившихся тогда терактов. Самый резонансный из них произошел в Тель-Авиве, где палестинец убил ножом американца и ранил 11 человек, включая четырех туристов из России.

Н.О.