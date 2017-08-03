Начался визит президента в Загатальский район
2017-08-03 14:09 | www.apa.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.
Как сообщает АПА, глава государства сначала посетил парк культуры и отдыха имени Гейдара Алиева и возложил цветы к памятнику общенационального лидера.
Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде доложил президенту о проведенных в парке работах по благоустройству.
Отметим, этот парк стал одним из мест, где жители района и гости проводят свое свободное время и отдыхают.