Начался визит президента в Загатальский район

2017-08-03 14:09 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район.

Как сообщает АПА, глава государства сначала посетил парк культуры и отдыха имени Гейдара Алиева и возложил цветы к памятнику общенационального лидера.

Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде доложил президенту о проведенных в парке работах по благоустройству.

Отметим, этот парк стал одним из мест, где жители района и гости проводят свое свободное время и отдыхают.