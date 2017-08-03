В Бакинском метро трое хулиганов стали причиной задержки поезда – ВИДЕО

2017-08-03 10:31 | www.oxu.az | 3

Вчера ночью на станции «Кероглу» Бакинского метрополитена поведение трех молодых людей стало причиной задержки поезда.

Как сообщили Oxu.Az очевидцы происшествия, трое парней уселись рядом с женщиной.

Женщина заявила, что молодые люди пристают к ней.

Прибывшие сотрудники полиции хотели вывести парней из вагона, но те оказали сопротивление.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, инцидент произошел в 23:15 в поезде №32, ехавшем по линии Ази Асланов – Дарнагюль.

«Предполагается, что трое молодых людей пристали к женщине, и из-за этого возник конфликт. Поезд был задержан на станции Кероглу, и нарушителей передали полиции».

Насими Пашаев заявил, что движение поездов было задержано на 4 минуты.

Э.Ш.

