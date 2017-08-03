Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги в Балакенском районе (ФОТО)

2017-08-03 12:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала.

Председатель ОАО "Aзеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

В заключение было сделано фото на память.

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