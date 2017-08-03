YEKA ihalesi Siemens-Türkerler-Kalyon OGG'nin
2017-08-03 14:20 | www.trend.az | 1
Enerji Bakanlığı’nın, Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi sonuçlandı. İhaleyi 30 tur süren kıran kırana bir mücadelenin ardından 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens-Türkerler-Kalyon OGG kazandı.
İhalede yarışan 8 konsorsiyum şöyle:
Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
GE (Amerika) - Fina Enerji
MingYang (Çin) - İlk İnşaat
Projenin uygulanacağı 5 bölge ise şöyle;
Kayseri - Niğde-Sivas
Edirne - Kırklareli - Tekirdağ
Ankara - Çankırı - Kırıkkale
Bilecik - Kütahya - Eskişehir
HT