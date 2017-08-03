Маккейн сделал замечание Трампу

2017-08-03 10:38 | www.oxu.az | 3

Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что обеспокоенность президента США Дональда Трампа новым законом об антироссийских санкциях, который он подписал в среду, «неудивительна, но неуместна», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна», - говорится в распространенном заявлении сенатора.

По словам Трампа, закон по санкциям содержит «ряд явно неконституциональных положений». В частности, он позволяет конгрессу блокировать решение президента по снятию санкций без соответствующего разрешения и одобрения конгресса.

«Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что в действительности представляет этот закон — это их призыв к тому, чтобы (президент РФ) Владимир Путин и его режим заплатил реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. Я надеюсь, что президент будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом», - сказал Маккейн.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

Н.О.