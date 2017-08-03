Динамику прироста населения в Беларуси необходимо увеличить - президент

2017-08-03 12:39 | www.trend.az | 3

Динамику прироста населения в Беларуси необходимо увеличить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, передает корреспондент Белта.

"Наше главное богатство - это человеческий капитал. В последние годы была положительная динамика прироста населения. Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, - 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях", - сказал Александр Лукашенко.

При этом, подчеркнул Президент, в этом вопросе государство обязано действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать.

"Создание условий для стимулирования рождаемости, обеспечение людей работой, рост их благосостояния - это основные правительственные задачи, задачи местных органов власти, которые надо решать. За решение этих социальных вопросов спрос жесточайший с любого чиновника", - заявил он.