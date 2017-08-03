На месте взрыва на военном складе в Абхазии найдены тела двух человек

2017-08-03 10:45 | www.oxu.az | 3

Недалеко от места взрыва на военном складе в селе Приморское Гудаутского района Абхазии найдены тела двух человек, предположительно туристов. По информации Oxu.az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «МЧС республики».

«Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека», - рассказали в ведомстве.

Днем 2 августа сообщалось, что после взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты были доставлены 27 человек, 19 из которых — россияне, отдыхавшие в регионе. Позже пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов сообщил, что количество россиян, пострадавших при взрыве на военном складе в республике, увеличилось до 35. «Из них 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести», - указал он.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени.

И.Ф.