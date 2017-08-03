В Азербайджане скончался попавший в аварию чиновник

2017-08-03 10:50 | www.oxu.az | 3

Скончался председатель Дашкесанского районного отделения Государственного фонда социальной защиты Фируддин Джафарли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Фирудин Джафарли, попавший в автомобильную аварию 18 июня на автомагистрали Гянджа-Дашкесан, скончался примерно через полтора месяца после этого события.

Напомним, что автомобиль Hyundai, управляемый Ф. Джафарли, столкнулся со служебным автомобилем «Нива» председателя Дашкесанской районной организации Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Мейданали Йолчуева. Причиной аварии послужил инфаркт до этого перенесшего операцию на сердце Ф. Джафарли за рулем автомобиля.

По факту ведется расследование.

А.М.

