Казахстан и Узбекистан усиливают двустороннее сотрудничество в судебно-правовой сфере

2017-08-03 12:49 | www.trend.az | 6

В рамках подготовки к проведению в Ташкенте двенадцатого Совещания председателей верховных судов государств - членов ШОС состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева с председателем Верховного суда РУ Козимджаном Камиловым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи глава Верховного суда РУ ознакомил казахстанскую сторону с преобразованиями в судебно-правовой сфере республики, проводимыми в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Кроме того, отмечалось, что реформы направлены на обеспечение независимости судебной власти, демократизацию судебной системы, укрепление законности, усиление гарантий надежной защиты прав и свобод граждан.

Вместе с тем казахстанская сторона была проинформирована о ходе подготовки к двенадцатому Совещанию председателей Верховных судов государств-членов ШОС, которое пройдет 25-27 октября 2017 года в городе Ташкенте. В этой связи, Козимджан Камилов пригласил членов делегации Верховного суда РК принять участие в предстоящем мероприятии.

В свою очередь, посол РК поблагодарил узбекскую сторону за теплый прием и приглашение. Отметив динамично растущий темп расширения двухсторонних связей между странами, включая сотрудничество в судейской сфере. Отдельно подчеркнул, что все проводимые реформы в РУ своевременны, в том числе, и судебные.

Далее Посол РК подробно рассказал о тех задачах, которые стоят также перед казахстанским судейским корпусом в рамках программы «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ», позволяющие модернизировать казахстанское общество.

Отдельно Ерик Утембаев предложил наладить двухстороннее сотрудничество и заложить хорошую, стабильную основу для взаимообмена накопившегося опыта в судебной сфере, в дальнейшем с выходом на заключение меморандума и разработку совместного плана действий.

В заключение переговоров стороны договорились усилить работу и обеспечить практическую основу для взаимного сотрудничества.