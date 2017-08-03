В США начали отслеживать «российскую пропаганду» в Twitter

2017-08-03 10:55 | www.oxu.az | 5

В американском сегменте Интернета начал работу сайт Hamilton 68, который должен выявлять «пророссийскую пропаганду» и дезинформацию.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на сайте центра German Marshall Fund.

«Площадка Hamilton 68, которая входит в состав «Альянса за обеспечение демократии», обеспечивает почти в режиме реального времени просмотр усилий российской пропаганды и дезинформации в Интернете», - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что ресурс отслеживает контент 600 аккаунтов в «Твиттере» — это в том числе страницы МИД РФ, а также ряда СМИ. Также отмечается, что анализировать будут и сообщения пользователей, обменивающимся позитивной информацией о властях России.

В нижней части сайта отображаются диаграммы с продвигаемыми хештегами, ссылками и темами.

Н.О.