В 2017 г Казахстан начнет поставки в Азербайджан новых электровозов

2017-08-03 12:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Казахстан начнет поставки в Азербайджан новых электровозов, сообщает в четверг Kazakh-TV.

Телеканал отмечает, что за последнее время Казахстан и Азербайджан уже увеличили объемы взаимных поставок.

“В планах обеих стран увеличить взаимный товарооборот. Стороны уже подготовили соответствующую дорожную карту”, - сообщает казахстанский телеканал.

В интервью Kazakh-TV глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов отметил, что Азербайджан намерен поставлять в Казахстан не только агропродукцию, но и промышленные товары.

“Мы планируем очередную экспортную миссию в регионы Казахстана, потому что хотим поставлять в эту страну не только сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, но и промышленные товары. В то же время мы пригласили в Азербайджан казахстанских производителей, дистрибьюторов и компании. Некоторые из них уже побывали у нас и заключили соглашения с местными партнерами. Взаимные визиты мы будем организовывать на регулярной основе”, - сказал Мамедов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в январе-июне 2017 года составил 74,5 миллиона долларов, из которых на импорт из Казахстана пришлось 60,7 миллиона долларов. За год товарооборот между странами вырос на четыре процента.

Отметим, что Азербайджан уже покупает тепловозы казахстанского производства у компании "Локомотив курастыру зауыты". В марте этого года в страну прибыла очередная партия тепловозов серии Evolution. В настоящее время по железным дорогам Азербайджана уже курсируют 10 казахстанских локомотивов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli