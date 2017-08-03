Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы активизации межпалатного сотрудничества

2017-08-03 12:52 | www.trend.az | 4

Вопросы активизации межпалатного сотрудничества, а также оргвопросы проведения первой национальной выставки промышленных товаров Таджикистана были обсуждены в Ташкенте на встрече Председателя торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шарифа Саида с Председателем ТПП Узбекистана Адхамом Икрамовым. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в ТПП РТ.

«Проведение в Ташкенте первой национальной выставки промышленных товаров Таджикистана является знаковым событием в укреплении и расширении торгово-экономических связей между двумя дружественными странами», — подчеркнул Адхам Икрамов. Главной целью выставки, по словам Шарифа Саида, является реализация достигнутых договоренностей по итогам 4-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном на основе укрепления торговых, экономических и научно-технических связей на принципах равенства и взаимной выгоды, создания совместных предприятий, нахождения бизнес-партнеров, привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности экспорта, увеличения двустороннего товарооборота, стимулирования партнерства предпринимателей двух стран, создания новых рабочих мест.

«Сегодня взаимодействие между нашими странами выходит на новый уровень, — заявил Шариф Саид. — Важно увеличить межрегиональную торговлю, используя существующий потенциал для активизации экономических связей, расширения рынков сбыта, производственной кооперации на взаимовыгодной основе».

Сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном предполагает создание нового пути в торговом и экономическом развитии, положительно скажется в увеличении двустороннего товарооборота. Позитивным фактором для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества было названо доверие между бизнес-сообществом дружественных стран.

На выставке свою продукцию представят отечественные товаропроизводители машиностроительной, легкой, пищевой, текстильной, горнорудной, металлургической промышленности. В рамках выставки запланирован бизнес-форум. Шариф Саид выразил надежду, что в ходе форума будут достигнуты взаимные соглашения и договоренности. Он сообщил, что по итогам национальной выставки предприятий Узбекистана и бизнес-форума деловых кругов двух стран в Душанбе в апреле этого года было подписано соглашений на $50 млн. По итогам IV международной торговой ярмарки «Сугд-2017» в Худжанде с узбекскими предпринимателями подписаны договоренности о сотрудничестве на $2,5 млн.

По завершении встречи была достигнута договоренность в целях диверсификации экспорто-импортных операций создать совместный Деловой совет «Таджикистан – Узбекистан». Председатель ТПП РТ, вручив А. Икрамову CD-диск «Бизнес-путеводитель Таджикистан — 2017», выразил уверенность, что выставка и бизнес-форум Таджикистана в узбекской столице придадут новый импульс интенсификации экономических связей на взаимовыгодной основе между соседними странами.