Пьяный мужчина ударил корреспондента НТВ во время прямого включения с Дня ВДВ – ВИДЕО

2017-08-03 11:04 | www.oxu.az | 5

На корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ напали во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве. Никита Развозжаев рассказывал, как в парке отмечают День ВДВ, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Репортаж должен был быть позитивным: перед включением Развозжаева ведущая «Чрезвычайного происшествия» Валерия Гавриловская рассказала зрителям, что второе августа для десантников — «особенная дата, время, когда можно встретиться с боевыми товарищами, вспомнить службу в армии».

«Крылатые гвардейцы широко отмечают свой праздник», - сказала ведущая и передала слово корреспонденту. Тот отметил: «Никто кроме них так не отмечает свой праздник». После этого Развозжаева прервал мужчина, который подошел к камере и начал выкрикивать нецензурные слова (и упоминать Украину).

Корреспондент НТВ попросил мужчину помолчать, после чего получил удар в лицо. Напавший также начал угрожать Развозжаеву, после чего трансляция прервалась.

Мужчина убежал, но вскоре был задержан. В полиции «Интерфаксу» подтвердили информацию о задержании нападавшего. Там отметили, что он не имеет отношения к ВДВ.

На мужчине, напавшем на Развозжаева, надета футболка с надписью «Оплот». «Оплот» — это созданная на Украине организация, которая выступала против «Евромайдана» и занимала пророссийскую позицию. Лидер донецкого «Оплота» Александр Захарченко в 2014 году возглавил ДНР.



A.C.

