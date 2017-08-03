Вышел трейлер нового фильма Анджелины Джоли – ВИДЕО

2017-08-03 11:10 | www.oxu.az | 3

Вышел трейлер фильма «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли. Ролик опубликован на странице сервиса Netflix на сайте YouTube.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новая картина Джоли посвящена камбоджийской писательнице и правозащитнице Лунг Анг и ее воспоминаниям о режиме «красных кхмеров». Актриса познакомилась с ней в 2002 году, во время своей первой гуманитарной миссии в Камбоджу. К мысли снять фильм по книге Лунг Анг она пришла гораздо позже.

Лента попала в программу международного кинофестиваля в Торонто.



A.C.

